ووفقا لما ذكره موقع "المصري اليوم"، الأحد فقد تراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، قرشين إلى 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

كما هبط سعر صرف الدولار في بنك التجاري الدولي 13 قرشا إلى 17.1 جنيه للشراء، و17.2 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع، بينما خفض بنك قناة السويس سعر الدولار قرشا واحدا، إلى 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

في المقابل، استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.17 جنيه، و17.25 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول عند 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.

يشار إلى أن سعر الدولار بدأ التراجع في مصر من نحو 17.8 جنيها منذ يناير الماضي، وهو اتجاه لا يزال مستمرا للشهر الرابع على التوالي.