وبحلول الساعة 1419 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا أكثر من واحد بالمئة إلى 1274.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 27 ديسمبر عند 1272.87 دولار.

وفقدت عقود الذهب الأميركية الآجلة أكثر من واحد بالمئة لتسجل 1277.30 دولار.

وقال بوب هابركورن كبير استراتيجيي السوق لدى آر.جيه.أوفيوتشرز "من المرجح أن نرى مزيدا من الضغوط على الذهب في اليومين القادمين، لاسيما مع صدور نتائج الشركات والتي ستبقي سوق الأسهم قوية"، مضيفا أن الذهب تحت ضغط أيضا جراء بيانات صينية قوية وتقرير وظائف أميركية أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.94 دولار للأوقية، بعد أن سجلت 14.81 دولار، وهو أقل سعر لها منذ 26 ديسمبر، في الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 879.70 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم وحيدا، حيث زاد 0.1 بالمئة إلى 1362.55 دولار للأوقية.

وقال ستاندرد تشارترد، إن نقصا مطردا في إمدادات معدن الحفز الذاتي، رفع الأسعار إلى مستوى قياسي عند 1620.53 دولار الشهر الماضي، من المرجح أن يتعمق أكثر هذا العام وفي 2020.