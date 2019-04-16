ويدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية المستثمرين للاتجاه للأسهم وهي أصول تدر عائداً وتجنب الذهب الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1285.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 0532 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة نزل الذهب إلى 1281.96 دولار وهو أقل مستوى منذ الرابع من أبريل.

وقال دومينيك شنايدر المحلل لدى يو.بي.اس لإدارة الثروات في هونغ كونغ "السبب الرئيسي الذي يضغط على الذهب تحسن البيانات الاقتصادية.. بالنسبة لدول مثل الصين على سبيل المثال تحسنت الأوضاع إلى حد ما".

وأعلنت الصين الأسبوع الماضي عن بيانات ائتمان وصادرات أفضل من التوقعات أدت لتهدئة المخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي.

وأمس الاثنين، صرح وزير الخزانة الأمريكي سيتفن منوتشين لفوكسبيزنس نتورك أن مفاوضات التجارة بين واشنطن والصين تحرز الكثير من التقدم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 % الي14.96 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 26 ديسمبر عند 14.81 دولار في الجلسة السابقة.

وكسب البلاتين 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 885.63دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.4 % إلى 1366.44 دولار للأوقية.