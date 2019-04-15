وبحلول الساعة 0629 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.44 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتا أو 0.2 % عن سعر الإغلاق السابق، بعد أن بلغ الجمعة أعلى مستوى له منذ 12نوفمبر عند 71.87 دولار.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.63 دولار للبرميل بانخفاض 26 سنتا أو 0.4 % عن سعر التسوية السابقة.

وقال فيرندرا شوهان محلل النفط لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة "أتوقع أن يتم تداول النفط داخل نطاق ضيق نسبياً حول 70 دولاراً في الوقت الراهن"، لافتاً إلى إشارات متباينة من الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول مستقبل الإمدادات.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها في يونيو لاتخاذ قرار بشأن مواصلة كبح الإمدادات. وتخفض أوبك وروسيا وحلفاء آخرون الإنتاج بواقع 1.2مليون برميل يوميا من أول يناير ولمدة ستة أشهر.