وستكون الأسعار المحدثة على الشكل التالي: بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر، و بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي الممتد من أبريل إلى يونيو 2019.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019 ( بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.

وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.



