وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1290.34دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.

وهبطت العقود الأميركية للذهب 1.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1293.3 دولار للأوقية.

وقال فيليب ستريبل كبير خبراء السلع في آر.جيه.أو فيوتشرز "الذهب يتعرض لضغوط كبيرة الآن مع خسارته مستوى حيوي للدعم عند 1300 دولار".

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، في أعقاب تقرير أظهر أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجلت في مارس أكبر زيادة في خمسة أشهر وبيانات أخرى أشارت إلى أن الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة هبطت إلى أدنى مستوى منذ 1969.

ويجعل ارتفاع الدولار السلع المقومة بالعملة الأميركية، بما في ذلك الذهب، أعلى تكلفة على المستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 890.343 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم 2 بالمئة إلى 1360.38 دولار للاوقية. وتراجعت الفضة 1.9 بالمئة إلى14.92 دولار للأوقية.