وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71.52 دولار للبرميل، منخفضة 21 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.34 دولار للبرميل، متراجعة 27 سنتا أو 0.4 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت سبعة ملايين برميل إلى 456.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2017.

وظل إنتاج النفط الخام الأميركي عند المستوى القياسي البالغ 12.2 مليون برميل يوميا، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم.

وثمة مخاوف أيضا من تباطؤ اقتصادي قد يؤثر قريبا بالسلب على استهلاك الوقود، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للنمو العالمي لأدنى مستوى في 10سنوات، بحسب وكالة "رويترز".

ورغم ارتفاع الإمدادات الأمريكية والمخاوف الاقتصادية، تظل أسواق النفط العالمية في حالة شح وسط تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط وتصاعد القتال في ليبيا.

وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 30 و40 بالمئة على الترتيب منذ بداية العام.

وبخلاف التوقعات القصيرة الأجل لأسواق النفط، يتركز الكثير من الاهتمام على مستقبل الطلب في ظل زيادة أنواع الوقود البديلة المُستخدمة في النقل.