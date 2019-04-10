وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.12 دولار، أو 1.5 في المئة، إلى 71.73 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في 5 أشهر.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 64.66 دولار للبرميل قرب أقوى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام قفزت 7 ملايين برميل الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات، التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.3 مليون برميل.

لكن مخزونات البنزين هبطت 7.7 مليون برميل أو أكثر من ثلاثة أضعاف توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره مليونا برميل.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من عقوبات أميركية على صادرات الخام من إيران وفنزويلا وتخفيضات في الأمدادات من دول أوبك وحلفاء للمنظمة من بينهم روسيا.