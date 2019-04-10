ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1302.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ 28 مارس عند 1306.09 دولار في الجلسة السابقة.

وفقد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % ليهبط إلى 1306 دولارات للأوقية.

وفيما صعد الدولار قليلاً أمام منافسيه الرئيسيين، أبقى تراجعاً للأسهم الآسيوية عن أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر الذهب فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 1300 دولار.

والدولار القوي يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين حاملي العملات الأخرى.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بفرض رسوم على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار ليفتح جبهة جديدة في حربه التجارية العالمية.

وتفاقم قلق المستثمرين بفعل خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعات النمو الاقتصادي العالمي للعام 2019 وحذر من تباطؤ أكبر للنمو.

ويُستخدم الذهب كاستثمار آمن نسبيا خلال فترات الضبابية السياسية والمالية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين نحو 0.3بالمئة إلى 889.55 دولار للأوقية. وكان قد لامس أعلى مستوى منذ مايو 2018 عند 914.74 دولار الاثنين.

واستقر البلاديوم عند 1388.75 دولار للأوقية بينما نزلت الفضة0.2 % إلى 15.18 دولار.