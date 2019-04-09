وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 76 سنتا، أو 1.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 71.10 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.32 دولار، أو 2.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 64.40 دولار للبرميل.

وكانت أعلى مستويات سجلها برنت والخام الأميركي أثناء الجلسة عند 71.19 و64.44 دولار للبرميل على الترتيب هي الأعلى لهما منذ نوفمبر.

وقال حسين سيد كبير خبراء استراتيجية السوق في شركة السمسرة اف.اكس.تي.ام "تخفيضات إنتاج أوبك الحالية والعقوبات الأميركية علي إيران كانا المحركين الرئيسيين للأسعار على مدار العام الحالي".

وتابع "لكن الدفعة الأخيرة جاءت من تصاعد القتال في ليبيا مما يهدد بتعطيل أكبر للإمدادات".