وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.4% إلى 1296.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة الجلسة عند 1296.83 دولار في وقت سابق. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 % أيضا، مسجلة 1300.40 دولار للأوقية.

وقالت مارغريت يانغ، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة "مؤشر الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في أسابيع عدة وأسعار الذهب تركب موجة انخفاض الدولار هذه.

"رغم أن بيانات الوظائف غير الزراعية جاءت أفضل من المتوقع، فإن الوظائف الصناعية انخفضت وهي علامة سيئة للقطاع ولا تُظهر صورة مشرقة للغاية للتوقعات الاقتصادية".

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحملة العملات الأخرى.

وفي سائر المعادن النفيسة، صعد البلاتين 1.4% في المعاملات الفورية إلى 907.15 دولار للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوياته في أكثر من عشرة أشهر عند 912.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 1372.60 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.3 % إلى 15.12 دولار.