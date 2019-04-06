ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من تزايد التفاؤل بأن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق للتجارة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 94 سنتا، أو 1.35 في المئة، لتبلغ عند التسوية 70.34 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة سجل برنت 70.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني عشر من نوفمبر.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 98 سنتا، أو 1.58 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.08 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل الخام الأميركي 63.24 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر.

وسجل برنت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب، في حين سجل الخام الأميركي خامس زيادة أسبوعية على التوالي.