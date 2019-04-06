وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1291.75 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي. وفي جلسة الخميس، لامست الأسعار أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يناير عند 1280.59 دولار.

وينهي المعدن النفيس الأسبوع أيضا بلا تغير يذكر.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 1295.6 دولار للأوقية.

وكان الذهب هبط بما يصل إلى 0.6 في المئة عقب صدور تقرير حكومي أشار إلى تسارع نمو الوظائف في أميركا من أدنى مستوى في 17 شهرا في مارس. لكن المعدن الأصفر استرد معظم خسائره مع اهتمام المستثمرين بتفاصيل أخرى في التقرير تظهر زيادة أبطأ في الأجور.

ويلقى الذهب دعما أيضا من تحسن في شهية المستثمرين للمخاطرة وسط آمال بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق للتجارة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 895 دولارا للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ منتصف يونيو الماضي عند 907.63 دولار. وينهي المعدن الأسبوع على مكاسب بحوالي 5.7 في المئة هي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يناير 2017.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1372.01 دولار للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على خسارة.

وتراجع فارق الأسعار بين البلاديوم والبلاتين حوالي 40 بالمئة إلى 451 دولارا للأوقية من مستوى قياسي بلغ 753 دولارا في منتصف مارس آذار. ويستخدم المعدنان كلاهما بشكل رئيسي في تصنيع محفزات تنقية العادم بمحركات السيارات.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 15.09 دولار للأوقية بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى منذ نهاية ديسمبر.