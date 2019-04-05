وأنهت عقود خام القياس العالمي جلسة التداول مرتفعة 9 سنتات لتبلغ عند التسوية 69.40 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل برنت 70.03 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني عشر من نوفمبر.

لكن عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط انخفضت 36 سنتا لتسجل عند التسوية 62.10 دولار للبرميل. وفي جلسة الأربعاء قفزت أسعار الخام الأميركي إلى 62.99 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بمقدار 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا. وأشارت البيانات أيضا إلى أن انتاج الخام الأمريكي قفز 100 ألف برميل يوميا مسجلا مستوى قياسيا عند 12.2 مليون برميل يوميا.

ومنذ بداية العام، صعدت عقود برنت 30 بالمئة في حين بلغت مكاسب الخام الأميركي حوالي 40 في المئة بدعم من عقوبات أميركية على الخام الإيراني والخام الفنزويلي وتخفيضات انتاجية تقودها منظمة أوبك وتزايد الطلب العالمي.