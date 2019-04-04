وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1290.40 دولارللأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي. واستقرت العقود الأميركية للذهب لتبلغ عند التسوية 1295.30 دولار للأوقية.

وتدعمت المعنويات وانحسرت المخاوف من ركود عالمي بفعل علامات على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وبيانات جيدة بشأن نشاط المصانع في البلدين.

وتعززت الآمال في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بفعل تعليقات جديدة من لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بأن واشنطن تتوقع تحقيق المزيد من التقدم في محادثات هذا الأسبوع.

وابتهجت أسواق الأسهم بتلك التعليقات، ليصعد مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، وهو ما ضغط على الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.7 في المئة إلى 1404.77 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة سجلت الأسعار أعلى مستوى في أسبوع عند 1444.37 دولار وهو ما أثار مبيعات لجني الأرباح.

وصعد البلاتين 3 في المئة إلى 871.28 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ الحادي والعشرين من مارس.

واستقرت الفضة عند 15.11 دولار للأوقية.