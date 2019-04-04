وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة ستة سنتات لتبلغ عند التسوية 69.31 دولار للبرميل. وعند أعلى مستوى لها في الجلسة وصلت عقود خام القياس العالمي إلى 69.96 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني عشر من نوفمبر عندما جرى تداولها فوق 70 دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا لتسجل عند التسوية 62.46 دولار للبرميل بعد أن قفزت لفترة وجيزة إلى 62.99 دولار وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع صافي الواردات ووصول الانتاج إلى مستوى قياسي جديد وتراجع معدلات التشغيل في مصافي التكرير. وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 425 ألف برميل.

وتلقى عقود النفط دعما من مساعي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها مثل روسيا لخفض إنتاج الخام بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.

وأظهر مسح لرويترز هذا الأسبوع أن الإمدادات من دول أوبك سجلت في مارس أدنى مستوى في أربع سنوات.