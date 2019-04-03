وفي الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، كان الذهب دون تغير يذكر عند 1293.33 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ السابع من مارس عند 1284.76 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1297.70 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار حوالي 0.2 بالمئة، مما يخفض تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وصعدت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر مع ترحيب المستثمرين بمؤشرات إحراز تقدم في محادثات التجارة الأميركية الصينية، وبيانات اقتصادية قوية.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية، إلى 1430.34 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة مسجلة 15.18 دولار للأوقية بعد أن لامست أقل مستوى لها منذ أواخر ديسمبر عند 14.90 دولار في الجلسة السابقة، بينما صعد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 858.53 دولار.