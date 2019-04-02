وبحلول الساعة 02:12 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت 32 سنتا أو 0.5 في المئة، ليصل إلى 69.33 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس مستوى 69.50 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.5 في المئة لتصل إلى 61.89 دولار للبرميل، بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولارا لأول مرة منذ أوائل نوفمبر.

وعاد قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى النمو على غير المتوقع في مارس للمرة الأولى في 4 أشهر.

وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أيضاً أفضل من المتوقع في مارس، مما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير.

وأبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الصحفيين، الاثنين، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.

كما أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة قد لا تمدد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.