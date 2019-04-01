وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا نحو 0.2 بالمئة إلى 1290.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 1286.35 دولار يوم الجمعة.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1294.80 دولار للأوقية.

وصعدت أسواق الأسهم بعد أن أظهرت البيانات نمو نشاط المصانع الصينية على غير المتوقع للمرة الأولى في أربعة أشهر في مارس، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال محلل السوق لدى آي.جي ماركتس في ملبورن، كايل رودا: "الجزء الأشد تطرفا من فزع تباطؤ النمو العالمي قد انحسر بعض الشيء والبيانات الصينية مسؤولة عن ذلك، لكنها نقطة واحدة ينبغي أن تدعمها بيانات أكثر.

وأضاف: "نتلقى بيانات عديدة من أنحاء العالم (هذا الأسبوع) ولذا فإن قصة النمو العالمي والمخاوف المرتبطة بذلك ستكون قيد الاختبار في المدى القصير جدا."

وتصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وأرقام مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي.

وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1382.86 دولار للأوقية، بعد أن انخفض أكثر من 11 بالمئة الأسبوع الماضي.

ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.11 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة مسجلا 849.47 دولار للأوقية.