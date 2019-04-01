وكالات - أبوظبي ذكرت وزارة المالية المصرية في تقرير، الأحد، أن الحكومة تتوقع عجزا إجماليا قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار)، في موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبلغ 1.575 تريليون جنيه.