وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 67.56 دولار للبرميل، منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

وكان برنت أغلق منخفضا 0.2 بالمئة أمس الأربعاء، وفقا لوكالة "رويترز".

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 59.09 دولار للبرميل، بتراجع 32 سنتا أو 0.5 بالمئة عن التسوية السابقة. ونزل غرب تكساس 0.9 بالمئة يوم الأربعاء.

تعرضت الأسعار لضغوط من ارتفاع المخزونات الأميركية، لكن المحللين أشاروا إلى دعم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء غير أعضاء مثل روسيا، في إطار ما يطلق عليه أوبك+، لتقليص الإنتاج.

وقال كبير محللي السوق في أواندا، إدوارد مويا:"تراجع اليوم لا يخرج مبرر الرهان على ارتفاع الأسعار في المدى القصير عن مساره وهو أن كلا من تخفيضات إنتاج أوبك+ وتعطيلات المعروض ستطغى على مخاوف النمو العالمي وتنامي الإنتاج الأميركي."

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي 2.8 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تنخفض 1.2 مليون برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن صادرات الخام نزلت بمقدار 506 آلاف برميل يوميا.

في المقابل، تدعمت الأسعار بفعل تراجع متوسط إنتاج روسيا، أكبر حليف لأوبك من خارج المنظمة، إلى 11.3 مليون برميل يوميا منذ بداية مارس، حسبما قال مصدر، مقارنة مع 11.34 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.