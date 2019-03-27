واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1315.58 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش. كما استقر الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1314.80 دولار للأوقية.

وتراجع بناء المساكن في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير بينما هبطت ثقة المستهلكين في مارس لتعطي دلائل إضافية على تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في بداية العام.

ونزلت الأسهم الاسيوية اليوم متخلية عن مكاسب بسيطة حققتها في اليوم السابق مع سعي مستثمرين لاستيعاب التحول الحاد في أسواق السندات الأمريكية وتبعات ذلك بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم.

وتراقب الأسواق عن كثب مفاوضات التجارة الصينية الامريكية التيمن المقرر أن تنطلق الخميس في بكين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1549.52 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.42 دولار في حين ارتفع البلاتين0.7 بالمئة إلى 860.83 دولار للأوقية.