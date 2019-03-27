وفي الساعة 1755 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1313.82 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس ذروته منذ 28 فبراير عند 1324.33 دولار في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1315 دولارا للأوقية.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية في تورونتو "تغير اتجاه الدولار الأميركي قليلا، وفي الوقت نفسه كان هناك تعاف من المستويات المتدنية عبر منحنيات العائد".

وارتفع عائد السندات القياسية اليوم الثلاثاء بعد أيام قليلة هيمنت عليها المخاوف من الركود، وهو ما دفع المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب. وينظر إلى انعكاس منحنى العائد على نطاق واسع باعتباره مؤشرا على ركود اقتصادي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.2 بالمئة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وصعد الذهب نحو 14 بالمئة منذ أن لامس أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس آب الماضي بفعل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي تميل للتيسير والمخاوف المرتبطة بالنمو العالمي.