وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1602.01دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0731 بتوقيت غرينتش ،بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1606.76 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 855.84 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الرابع من مارس عند 858.18 دولار في وقت سابق اليوم.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا "ما يحرك سوق البلاديوم بكل تأكيد هو قيود المعروض والحظر المحتمل أن تفرضه روسيا سيبقي الطلب قويا للغاية على البلاديوم بشكل خاص والبلاتين إلى حد ما".

وزادت أسعار البلاديوم لنحو المثلين منذ منتصف أغسطس، وزادت نحو 27 بالمئة منذ بداية العام.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن سعر الفائدة عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس جيروم باول.

وتراجع السعر الفوري للذهب نحو 0.2 بالمئة إلى 1303.18 دولار للأوقية، متحركا في نطاق ضيق يبلغ 4 دولارات. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة نحو 0.3 بالمئة، إلى 1303دولارات للأوقية.

وانخفضت الفضة نحو 0.3 بالمئة، إلى 15.30 دولار للأوقية.