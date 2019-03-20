وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 67.74 دولار للبرميل، مرتفعة 13 سنتا أو 0.2 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

ولامس برنت، الثلاثاء، أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر عند 68.20 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.07 دولار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة، مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر، الثلاثاء، عند 59.57 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث هذا العام، مدفوعة بتحرك تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الإمدادات، وكذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط.

ويقول محللون إن التباطؤ الاقتصادي قد يؤثر سلبا على استهلاك الوقود، مما سيكبح الخام نوعا ما.