وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1303.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش. وربح الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1303.80 دولار للأوقية.

وسيبدأ البنك المركزي الأميركي اجتماعه للنظر في أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، وسينتهي الاجتماع بمؤتمر صحفي يعقده البنك يوم الأربعاء، وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأميركي للشهر الثاني على التوالي في فبراير، وبلوغ أنشطة المصانع في ولاية نيويورك أدنى مستوى في عامين تقريبا في هذا الشهر، مما يبرهن على أهمية موقف المركزي الأميركي في التحلي "بالصبر" بشأن إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.

وتتوقع الأسواق حاليا عدم رفع أسعار الفائدة هذا العام، حتى أنها تعزز رهانات على خفض للفائدة في 2020.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1562.01 دولار للأوقية، بالقرب من المستوى المرتفع القياسي الذي بلغه في الجلسة السابقة عند 1567.50 دولار.

وزادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.33 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 832.25 دولار للأوقية.