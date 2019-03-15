وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إنه خلال الفترة بين أبريل 2014 ومايو 2015، أصدرت فولكسفاغن سندات واعتمادات مالية مدعومة بأصول تتجاوز قيمتها 13 مليار دولار في السوق الأميركية عندما عرف كبار التنفيذيين أن أكثر من نصف مليون سيارة في البلاد تجاوزت الحدود القانونية المسموح بها للانبعاثات.

ويزعم البلاغ أن فولكسفاغن أصدرت بيانات زائفة ومضللة للمستثمرين والضامنين بشأن جودة السيارات وتوافقها مع المعايير البيئية والموقف المالي لشركة، وهو ما منح فولكسفاغن مزايا مالية عندما أصدرت السندات بأسعار جاذبة للشركة.

من جانبها، لم تعقب فولكسفاغن على المزاعم على الفور.