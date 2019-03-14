وقال متعاملون إن انخفاضا غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية رفع الأسعار أيضا.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ذروة 2019 عند 67.84 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم، وسجلت 67.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0605 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 21 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.40 دولار للبرميل مرتفعة 14 سنتا أو 0.2 بالمئة من سعر التسوية السابقة، ومقتربة أيضا من أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 الذي سجلته في الجلسة السابقة.

فنزويلا.. ورفع الأسعار

وقال بنجامين لو من فيليب فيوتشرز للوساطة في سنغافورة :"تزايد شح المخزونات العالمية بسبب تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية على منتجات النفط الفنزويلية يعززان الدعم لأسعار النفط".

وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بما في ذلك روسيا إمدادات النفط منذ بداية العام لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق العالمية ودعم أسعار الخام.

وفي فنزويلا، تعطل إنتاج النفط وصادراته جراء أزمة سياسية واقتصادية تسببت في انقطاعات كبيرة في الكهرباء ونقص في الإمدادات، بينما حظرت واشنطن على الشركات الأمريكية التعامل مع الحكومة الفنزويلية، بما في ذلك شركة النفط بي.دي.في.إس.إيه المملوكة للدولة.

وفي الشرق الأوسط، قال مصدران مطلعان لرويترز إن الولايات المتحدة تسعى لخفض صادرات النفط الخام الإيراني بنحو 20 في المئة إلى أقل من مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو، وذلك من خلال مطالبة الدول المستوردة بخفض المشتريات لتفادي فرض عقوبات أمريكية عليها.

في غضون ذلك، قال تقرير أسبوعي صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي.