وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.95 دولار للبرميل، مرتفعة 28 سنتا أو 0.4 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57.23 دولار للبرميل، مرتفعة 36 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وترتفع أسعارالنفط منذ بداية العام الجاري بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة أوبك، وفقا لوكالة "رويترز".

وزاد شح المعروض في الأسواق بفعل تطبيق عقوبات أميركية على صادرات النفط من إيران وفنزويلا عضوي أوبك.

وقال بنك أستراليا الوطني إن آفاق سوق النفط متباينة، إذ توجد مخاطر نزولية على الأسعار نابعة من المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي وقوة نمو إمدادات الولايات المتحدة، في حين أن تخفيضات إمدادات أوبك والعقوبات الأميركية تحفز الأسعار.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الثلاثاء، أن من المتوقع أن يبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 12.30 مليون برميل يوميا في 2019، ارتفاعا من متوسط بلغ نحو 11 مليون برميل يوميا في 2018.