وفي الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 54 سنتا، إلى 67.12 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا، إلى 57.26 دولار للبرميل.

وقال كارستن فريتش المحلل في "كومرتس بنك": "يظهر هذا عزم السعودية على إبقاء سوق النفط متوازنة من خلال كبح إمدادات النفط".

وأضاف: "جاء دعم إضافي من أنباء أن انقطاع الكهرباء واسع النطاق في فنزويلا يعرقل صادراتها النفطية".

وارتفع الخام هذا العام بعدما عاودت "أوبك" ومنتجون من خارجها مثل روسيا، خفض الإمدادات بداية من أول يناير، ومنذ ذلك الحين ارتفع برنت 25 بالمئة.

وقال المسؤول إن السعودية خفضت الإنتاج طواعية لأقل مما ينص عليه الاتفاق وإنها ستبقي الانتاج في أبريل، عند أقل من 10 ملايين برميل يوميا بكثير لينزل أيضا عن مستوى 10.311 مليون برميل يوميا، الذي اتفقت عليه المملكة كهدف لإنتاجها.