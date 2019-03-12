وفي الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 56.92 دولار للبرميل، مرتفعة 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة عن أحدث تسوية لها.

وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولار للبرميل، بزيادة سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة.

وقال مصرف"بنك أوف أميركا ميريل لينش" إنه رغم العوامل الاقتصادية المعاكسة: "مازلنا نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار برنت 70 دولارا للبرميل هذا العام وأن يتلكأ غرب تكساس خلفه، ليبلغ متوسطه 59 دولارا للبرميل في 2019."

وأضاف أن ذلك يرجع لعوامل من بينها الطلب على الديزل البحري المتوقع من العام القادم في إطار قواعد وقود جديدة من المنظمة البحرية الدولية، وفقا لوكالة "رويترز".