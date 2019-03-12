وبحلول الساعة 1850 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1292.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبط المعدن الأصفر 0.6 بالمئة في تسوية العقود الآجلة في الولايات المتحدة إلى 1291.10 دولار للأوقية.

وزادت مبيعات التجزئة الأميركية 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاد ببقائها دون تغيير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة عند 1538.01 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.1 بالمئة عند 15.29 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 816.25 دولار للأوقية بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته منذ 19 فبراير عند 803.50 دولار في وقت سابق من اليوم.