وقال مصدر حكومي اليوم إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أي شيء سيتغير على مدار الساعات الثماني والأربعين القادمة في محادثات انفصال بريطانيا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لا يتزحزح عن موقفه.

وهبط الاسترليني 0.73 بالمئة إلى 1.3075 دولار في أكبر خسارة ليوم واحد مقابل العملة الخضراء منذ الثامن عشر من يناير. وأثناء الجلسة لامس الاسترليني أدنى مستوى له منذ الخامس والعشرين من فبراير عند 1.3067 دولار.

لكن العملة البريطانية ارتفعت 0.37 بالمئة أمام العملة الأوروبية إلى 85.55 بنس لليورو بعد أن أرجأ البنك المركزي الأوروبي زيادة محتملة في أسعار الفائدة حتى عام 2020 وقال إنه سيستأنف برنامجا لتقديم قروض رخيصة إلى البنوك.