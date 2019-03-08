وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 201.72 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 25471.74 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 22.52 نقطة، أو 0.81 بالمئة، ليغلق عند 2748.93 نقطة متراجعا عن المتوسط المتحرك في 200 يوم للمرة الأولى منذ الحادي عشر من فبراير.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 84.46 نقطة، أو 1.13 بالمئة، إلى 7421.46 نقطة.