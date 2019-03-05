وأوضح البنك في محضر آخر اجتماع للجنته السياسة المالية أنه رغم أن المخاطر المالية لخروج بريطانيا دون اتفاق "ستؤثر أولا على الأسر والشركات الأوروبية، يجب أن نتوقع أيضا أن تنعكس على المملكة المتحدة بشكل لا يمكن التكهن به وتعويضه بالكامل".

وحذر بنك إنجلترا من أن المؤسسات المالية البريطانية "ليست بعد في موقع تقديم كل خدماتها المالية إلى الزبائن الأوروبيين"، ما يمكن أن يؤدي إلى حالات من الفوضى المالية "في غياب تحركات جديدة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى فرضية خروج بلا اتفاقية ولا مرحلة انتقالية من الاتحاد في 29 مارس.

في غضون ذلك، أكدت المؤسسة من جديد متانة النظام المالي البريطاني "المستعد لسلسلة من المخاطر بما في ذلك بريكست بلا اتفاق".

وأعلن أن المصارف البريطانية يمكنها الحصول على سيولة باليورو وليس بالجنيه الإسترليني أو الدولار فقط عند حدوث بريكست، وإذا تبين أن ذلك ضروري. وستجري هذه العمليات كل أسبوع بالتشاور مع البنك المركزي الأوروبي.

وأعلن بنك إنجلترا الأسبوع الماضي زيادة وتيرة القروض بالجنيه، بينما لم تحدد شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بوضوح، قبل أقل من شهر من الموعد المحدد لذلك.