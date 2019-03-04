وفي الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1294.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أقل مستوى له في أكثر من شهر عند 1289.91 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين نزلت عقودالذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1296.10 دولار.

ويبدو أن اتفاق التجارة الأميركي الصيني يقترب، مما سيلغي رسوما أميركية على السلع الصينية، حيث تعهدت بكين بإجراء تغييرات هيكلية على اقتصادها والتراجع عن رسوم انتقامية، حسبما أفاد مصدر اُطلع على سير المفاوضات أمس الأحد.

وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي ماركتس في ملبورن "الدولار زاد زيادة كبيرة الأسبوع الماضي ودفع أسعار الذهب للانخفاض، لكننا نرى تراجعا عن ذلك الآن (بفعل احتمالات إبرام اتفاق تجارة)."

وقال :"الاقتصاد العالمي مازال يتباطأ وسيكون على البنوك المركزية أن تتدخل لدعم اقتصاداتها، وهو ما يمنح الذهب فرصة للصعود في المدى المتوسط،" مضيفا أن تسوية الحرب التجارة ستدعم تحسنا في توقعات النمو.

وهبط الدولار حوالي 0.1 بالمئة مقابل العملات الرئيسية، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1555 دولارا للأوقية.

ويقول المحللون إن تهديد إضراب محتمل في جنوب إفريقيا، المنتج الرئيسي لمعدن الحفز الذاتي، يبقي سعر البلاتين مرتفعا.

وزادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.22 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.2 بالمئة أيضا إلى 858.35 دولار للأوقية.