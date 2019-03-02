وذكر ترامب على تويتر أن قدم هذا الطلب نظرا لأن المباحثات التجارية بين البلدين تمضي على نحو جيد ولأنه لم يفرض رسوما جمركية نسبتها 25 في المئة على السلع الصينية يوم الجمعة، كما كان مقررا من قبل.

وقال "طلبت من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتنا الزراعية على الفور (بما في ذلك لحوم الأبقار والخنزير، إلخ) استنادا إلى حقيقة أننا نمضي في مباحثات التجارة على نحو جيد".

وأشار إلى أنه لم يرفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة في الأول من مارس كما كان مقررا من قبل.

وأردف قائلا "هذا مهم جدا لمزارعينا العظماء، ولي".

وكان ترامب أعلن، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستؤجل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقا، وذلك بعد تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات التجارية بين البلدين.

وكشف عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في منتجعه في مارالاغو في فلوريدا، من أجل إبرام اتفاق نهائي.