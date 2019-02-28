وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي أنور قرقاش قد وقع إعلان الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة مع وزير دولة أول لشؤون الدفاع والخارجية في سنغاورة محمد مالكي بن عثمان .

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، اتفاقية بين شركة " أدنوك " وجامعة نانيانج التكنولوجية لدعم الجامعة، ومذكرة تفاهم بشأن حماية البيئة وقعها، ومذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المشاريع الخضراء بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي و"جاردن ستي سنغافورة".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان عن تطلعه إلى أن يسهم توقيع إعلان الشراكة والاتفاقيات في الانتقال بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.



وقال إن العلاقات الإماراتية - السنغافورية تشهد تطورا ملموسا مدفوعة بالرغبة المتبادلة بين البلدين الصديقين لتنويع مقومات التعاون ومساراته وفتح مجالات حيوية جديدة للتعاون تسهم في تعزيز التنمية الشاملة في البلدين، مؤكدا أن الإمارات وسنغافورة نجحتا في تبني نموذج تنموي يحتذى به وعملتا على تطوير بنية تحتية متقدمة بمعايير عالمية.