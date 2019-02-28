وفي الساعة 1912 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.8 بالمئة إلى 1318.64 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى منذ 15 فبراير عند 1316.43 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة في التسوية إلى 1321.2 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعدما قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إن قضايا واشنطن مع الصين "أخطر كثيرا" من أن تحلها الوعود الصينية بشراء المزيد من السلع الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 2.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1521.50 دولار للأوقية بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 1565.09 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 1.5 بالمئة لتسجل 15.70 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 864 دولارا للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر عند 871.94 دولار في وقت سابق من الجلسة.