وتعزل العقوبات إيران عن النظام المالي العالمي، بما في ذلك استخدام الدولار الأمريكي لإتمام مبيعاتها النفطية. ووافقت إيران على بيع نفط للهند بالروبية لكن لا يمكنها استخدام العملة الهندية إلا لشراء بضائع من الهند، لا سيما تلك التي لا يمكنها إنتاجها محليا بكميات كافية.

وقالت المصادر التجارية لرويترز هذا الأسبوع إن شركات لتجارة السلع تعاقدت لتصدير 150 ألف طن من السكر الخام ستصل في مارس وأبريل بأسعار بين 305 و310 دولارات للطن تسليم ظهر السفينة (فوب).

وذكر مصدر، وهو أحد المصدرين في مومباي، أن مؤسسة التجارة الحكومية الإيرانية اشترت السكر لتدبير إمدادات وفيرة في الشهور المقبلة. وعادة ما تشتري طهران السكر من البرازيل أكبر منتج ومصدر له في العالم.

وقال إن إيران قد تستورد 400 ألف طن من السكر الخام من الهند في 2019، إذ إن إنتاجها المحلي ليس كافيا لتلبية الطلب.

وكانت مصادر في القطاع وأخرى بالحكومة الإيرانية قالت في ديسمبر إن كارجيل وبونجي وغيرهما من التجار العالميين علقوا صفقات توريد الغذاء مع إيران بسبب العقوبات الأميركية الجديدة التي عطلت الأنظمة المصرفية المستخدمة في تسوية المدفوعات.

وتدفع إيران علاوة قدرها سبعة دولارات للطن مقارنة مع المشترين الآخرين، حيث يتحسب التجار لمخاطر تأخر المدفوعات، وفقا لما قاله مصدر في مومباي أيضا طلب عدم الكشف عن هويته نظرا للطبيعة الحساسة التي تتسم بها العقوبات الأميركية.

وقالت المنظمة الدولية للسكر إن من المتوقع أن تستورد إيران 535 ألف طن من السكر في السنة التسويقية 2018-2019 التي تنتهي في 30 سبتمبر. وتقول إن احتياجات البلاد البالغة 2.54 مليون طن تفوق إنتاجها البالغ مليوني طن.

وقالت المنظمة إن إيران اشترت 720 ألف طن من السكر في 2017-2018.