وانخفضت الأسعار بأكثر من 3.5 بالمئة الاثنين، في أكبر هبوط يومي هذا العام، بعد أن قال ترامب إنه يريد من أوبك أن تخفف جهودها الرامية إلى تعزيز الأسعار.

وأبلغ مصدر من أوبك رويترز الثلاثاء بأن المنظمة ستتمسك باتفاقها وستدفع باتجاه المزيد من الالتزام من جانب أعضائها والحلفاء المنتجين لتقليص الإمدادات بغض النظر عن تغريدة أطلقها ترامب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 45 سنتا لتبلغ في التسوية 65.21 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين لتبلغ في التسوية 55.50 دولار للبرميل.