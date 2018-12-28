وورد في مذكرة لسلطات الجمارك الصينية صدرت، الخميس ونشرت الجمعة، أن الأرز الأميركي الذي يطابق متطلبات التفتيش والحجر الصحي في الصين سيسمح له بدخول البلاد.

وتنص متطلبات استيراد الأرز الوارد من الولايات المتحدة، أن يكون المصدرون مسجلين في وزارة الزراعة الأميركية، وملتزمين بقوانين وقواعد الصحة النباتية في الولايات المتحدة والصين.

وتأتي موافقة بكين بعد اكثر من عام على موافقة البلدين على بروتوكول للصحة النباتية، سمح لأول مرة باستيراد الأرز الأميركي.

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع تصل قيمتها بشكل إجمالي إلى 300 مليار دولار، مما أدخلهما في أزمة بدأت تؤثر على أرباح الشركات والأسواق المالية التي شهدت تراجعا.

وبدأت العلاقات بين العملاقين الاقتصاديين في التحسن، بعد توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، لهدنة تجارية على هامش قمة العشرين في بوينوس أيرس، في الأول من ديسمبر.

وتوالت منذ ذلك الحين مؤشرات تقارب، لا سيما مع إعلان الصين تعليق الرسوم الجمركية المشددة على السيارات وقطع الغيار أميركية الصنع بدءا من 1 يناير ولمدة 3 أشهر.

وقادت المحادثات أيضا إلى استئناف الصين شراء فول الصويا من المزارعين الأميركيين، وتسهيل قواعد الاستثمار للشركات الأميركية.

وأعلنت الصين، الخميس، أن وفدا حكوميا أميركيا سيزور بكين في بداية يناير، لإجراء أول محادثات تجارية وجها لوجه منذ قرر قادة البلدين تحريك هذه المفاوضات.