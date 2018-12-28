وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 2.26 بالمئة، أو 1.18 دولار، ليبلغ 53.34 دولار للبرميل الساعة 02:19 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع في وقت سابق بما يصل إلى 3.1 في المئة.

وهبط برنت في العقود الآجلة 4.24 بالمئة، أو 2.31 دولار، ليبلغ عند التسوية أمس 52.16 دولار للبرميل.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 2.26 بالمئة أو 1.01 دولار بعدما صعد في وقت سابق 3.6 بالمئة.

وكان الخام الأميكي قد أنهى تعاملات يوم الخميس منخفضا 1.61 دولار، بما يعادل 3.48 بالمئة، إلى 44.61 دولار للبرميل.

وهوت أسعار النفط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، بعد يوم من تحقيق أكبر مكسب يومي في عامين، تحت ضغط من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وتخمة المعروض.