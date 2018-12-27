وصعد مؤشر البورصة السعودية 0.8 بالمئة في أول 75 دقيقة، حيث ارتفع الأربعة عشر سهما في قطاع البتروكيماويات، وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.4 بالمئة.

وارتفع سهم بنك الرياض لليوم الرابع على التوالي بنسبة 1.5بالمئة، حيث تلقى السهم دعما من أنباء بشأن محادثات دمج مع البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول والذي ارتفع سهمه 0.1 بالمئة، وفق ما نقلت رويترز.

كما ارتفع سهم البنك السعودي البريطاني 2.8 بالمئة، بعدما اقترح مجلس إدارته توزيعات بمقدار ريال لكل سهم للنصف الثاني من العام، بعدما كانت 0.96 ريال في النصف الأول.

من جانبه، صعد سهم المجموعة المالية سامبا 1.5 بالمئة بعدما اقترح توزيع ريال واحد عن نفس الفترة. وقفز سهم شركة الكابلات السعودية 4.9 بالمئة، بعدما ارتفع بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة في الجلسة السابقة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.5 بالمئة، حيث زاد سهم إعمار العقارية 2.6 بالمئة، بينما ارتفع سهم داماك 4.1 بالمئة.

وصعد سهم أرابتك القابضة للإنشاءات 2.2 بالمئة، بعدما قالت إن دبي للعقارات أرست عقد تشييد بقيمة 222 مليون درهم (60.4 مليون دولار) على وحدة تابعة لها.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة، حيث تراجع سهم بنك أبوظبي الأول واحدا بالمئة.