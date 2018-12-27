وفي الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب الفوري مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1268.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1271.8دولار للأوقية.

لكن بيانات أميركية تبعث على التفاؤل ومؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين حدت من الطلب على المعدن.

ونزلت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15 دولار اللأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس عند 15.17 دولار للأوقية الأربعاء.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 799.20 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم أكثر من واحد بالمئة مسجلا 1267.49 دولار.