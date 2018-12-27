وارتفع الخامان الأميركي وبرنت بنحو 8 بالمئة في أكبر مكسب يومي منذ 30 نوفمبر 2016، عندما وقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقا لخفض الإنتاج، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا التحرك سيستمر عندما يعود المزيد من الموظفين إلى منصات التداول بعد بداية العام الجديد.

وعلق الخام في شباك ضعف أسواق المال عموما، في ضوء إغلاق الإدارة الأميركية وارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وجميعها عوامل أثارت قلق المستثمرين وأدت إلى تفاقم المخاوف بشأن النمو العالمي.

وارتفع الخام الأميركي 3.69 دولار للبرميل، أو ما يعادل 8.7 بالمئة، ليبلغ في التسوية 46.22 دولار للبرميل.

وحتى في ظل مكاسب اليوم، ما زال الخام الأميركي منخفضا بنحو 40 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق في أكتوبر، والذي تجاوز 76 دولارا للبرميل.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 4 دولارات، أو ما يعادل 8 بالمئة، ليبلغ في التسوية 54.47 دولار للبرميل، ونزل السعر في وقت سابق إلى 49.93 دولار وهو أقل مستوياته منذ يوليو 2017.

وتوقع رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، إيغور سيتشن، أن تكون أسعار النفط بين 50 و53 دولارا للبرميل في العام المقبل، وهو مستوى أقل كثيرا من الأعلى في 4 سنوات، والذي بلغ 86 دولارا لبرميل برنت في وقت سابق من العام الجاري.