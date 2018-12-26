أبوظبي - سكاي نيوز عربية سجلت أسعار الدولار، الأربعاء، ارتفاعا مقابل اليورو، مع صعود الأسهم الأميركية من أدنى مستوى في 20 شهرا، على الرغم من الضبابية التي تكتنف إغلاق الحكومة الأميركية والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.