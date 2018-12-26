وفي الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 13 سنتا بما يعادل 0.31 بالمئة إلى 42.66 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار بما يصل إلى اثنين بالمئة في وقت سابق. وكان الخام هوى 6.7 بالمئة في الجلسة السابقة إلى 42.53 دولار للبرميل، في أدنى مستوى له منذ يونيو 2017.

وانخفضت عقود خام برنت 29 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 50.18 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى أقل سعر منذ يوليو 2017. وانحدر السعر 6.2 بالمئة في الجلسة السابقة إلى 50.47 دولار.

وتتعرض الأسواق المالية عموما لضغوط من المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، وسط أسعار فائدة أميركية مرتفعة والنزاع التجارين بين الولايات المتحدة والصين.