وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، مضيفا أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بـ5 قروش، دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، "وذلك تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وتأكيدا على حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه".

وذكر تقرير المركز أنه انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم، مضيفا "تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم".

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة.

وتابعت أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وناشدت الوزارة المواطنين، في حالة وجود أي شكاوي تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم دون وجه حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، بضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية.