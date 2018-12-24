وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1263.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو عند 1266.40 دولار يوم الخميس.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1266.4 دولار للأوقية.

ومن شبه المؤكد أن يستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية خلال عطلة عيد الميلاد بعدما فشل مجلس الشيوخ في كسر الجمود بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويلا أكبر لبناء جدار حدودي.

وتراجعت الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة في وقت يضعف فيه الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الذهب أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1237.59 دولار للأوقية.

وزادت الفضة واحدا بالمئة إلى 14.73 دولار للأوقية، في حيت ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 791.90 دولار للأوقية.